Maritima Mix Party Pointe brise-lames Martigues

Informations pratiques

Martigues

Maritima Mix Party

Dimanche 16 août 2026 à partir de 20h30. Pointe brise-lames Place des Aires Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 20:30:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Le Théâtre de Verdure de Martigues se transforme en dancefloor géant et gratuit pour une soirée exceptionnelle avec DJ Djel, figure emblématique de la Fonky Family !

Au programme un set éclectique entre sons à l’ancienne, funk, soul, chanson française et créations originales — mashups et remix inédits que DJ Djel prépare spécialement pour l’occasion (imaginez Rita Mitsouko sur une instru de Jul…).



Il sera accompagné de K-méléon, l’ambianceur qui sait faire danser, chanter et se rencontrer tout le monde, comme lors de leurs fameuses Old School Party marseillaises. .

Pointe brise-lames Place des Aires Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10 info@martigues-tourisme.com

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English :

The Théâtre de Verdure in Martigues transforms into a giant, free dancefloor for an exceptional evening featuring DJ Djel, an iconic figure of the Fonky Family!

L’événement Maritima Mix Party Martigues a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues