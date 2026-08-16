Maritima Mix Party Pointe brise-lames Martigues
dimanche 16 août 2026 · Pointe brise-lames · Martigues
Informations pratiques
Martigues
Maritima Mix Party
Dimanche 16 août 2026 à partir de 20h30. Pointe brise-lames Place des Aires Martigues Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 20:30:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Le Théâtre de Verdure de Martigues se transforme en dancefloor géant et gratuit pour une soirée exceptionnelle avec DJ Djel, figure emblématique de la Fonky Family !
Au programme un set éclectique entre sons à l’ancienne, funk, soul, chanson française et créations originales — mashups et remix inédits que DJ Djel prépare spécialement pour l’occasion (imaginez Rita Mitsouko sur une instru de Jul…).
Il sera accompagné de K-méléon, l’ambianceur qui sait faire danser, chanter et se rencontrer tout le monde, comme lors de leurs fameuses Old School Party marseillaises. .
Pointe brise-lames Place des Aires Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10 info@martigues-tourisme.com
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English :
The Théâtre de Verdure in Martigues transforms into a giant, free dancefloor for an exceptional evening featuring DJ Djel, an iconic figure of the Fonky Family!
L’événement Maritima Mix Party Martigues a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues
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