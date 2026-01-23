Initiation au dessin paysager Musée de Préhistoire Thorigné-en-Charnie

Initiation au dessin paysager

Musée de Préhistoire 650 La Roche Brault Thorigné-en-Charnie Mayenne

Début : 2026-10-22 14:00:00

fin : 2026-10-22 16:00:00

2026-10-22

Sortez vos crayons, la vallée devient votre modèle

De la nature préservée et du relief… Un duo gagnant pour un moment artistique et calme sur un site gorgé d’histoire.

Sortie nature proposée par Mayenne Nature Environnement.

A partir de 12 ans.

Matériel vêtements adaptés à la météo, matériel de dessin, chaise pliante si besoin

Gratuit, sur réservation . .

Musée de Préhistoire 650 La Roche Brault Thorigné-en-Charnie 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 90 51 30

English :

Get out your pencils, the valley becomes your model

