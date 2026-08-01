Informations pratiques

Aubazines

Initiation au golf

Golf du Coiroux Aubazines Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 14:00:00

fin : 2026-08-28 16:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Venez découvrir ce sport loisir dans un cadre naturel relaxant et préservé. Initiation gratuite et encadrée

Prêt du matériel, démonstration, présentation et accès au parcours

Pour les enfants de 6 à 15 ans des communes adhérentes au Syndicat du Coiroux .

Golf du Coiroux Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 25 66

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English : Initiation au golf

L’événement Initiation au golf Aubazines a été mis à jour le 2026-08-22 par Corrèze Tourisme