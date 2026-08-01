Initiation au golf Aubazines
vendredi 28 août 2026 · Aubazines
Informations pratiques
Aubazines
Initiation au golf
Golf du Coiroux Aubazines Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 14:00:00
fin : 2026-08-28 16:00:00
Date(s) :
2026-08-28
Venez découvrir ce sport loisir dans un cadre naturel relaxant et préservé. Initiation gratuite et encadrée
Prêt du matériel, démonstration, présentation et accès au parcours
Pour les enfants de 6 à 15 ans des communes adhérentes au Syndicat du Coiroux .
Golf du Coiroux Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 25 66
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English : Initiation au golf
L’événement Initiation au golf Aubazines a été mis à jour le 2026-08-22 par Corrèze Tourisme
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