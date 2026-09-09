Initiation au Jeu de Rôle : One Shot original, Bibliothèque du Panier, Marseille

Informations pratiques

Initiation au Jeu de Rôle : One Shot original Mardi 29 septembre, 18h00 Bibliothèque du Panier Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-29T18:00:00+02:00 – 2026-09-29T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-29T18:00:00+02:00 – 2026-09-29T20:00:00+02:00

Une séance d’initiation au plus célèbre des jeux de rôles, avec des donjons et des dragons dedans.

Bibliothèque du Panier Place Bargemon, 13002 marseille Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 13 94 82 30 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque.panier@marseille.fr »}]

Événement des bibliothèques de Marseille