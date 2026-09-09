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Initiation au Jeu de Rôle : One Shot original, Bibliothèque du Panier, Marseille

mardi 29 septembre 2026 · Bibliothèque du Panier · Marseille

Initiation au Jeu de Rôle : One Shot original, Bibliothèque du Panier, Marseille

Informations pratiques

Début
mardi 29 septembre 2026
Fin
mardi 29 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque du Panier
Adresse
Place Bargemon, 13002 marseille
Ville
13002 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône

Initiation au Jeu de Rôle : One Shot original Mardi 29 septembre, 18h00 Bibliothèque du Panier Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-29T18:00:00+02:00 – 2026-09-29T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-29T18:00:00+02:00 – 2026-09-29T20:00:00+02:00

Une séance d’initiation au plus célèbre des jeux de rôles, avec des donjons et des dragons dedans.

Bibliothèque du Panier Place Bargemon, 13002 marseille Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 13 94 82 30 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque.panier@marseille.fr »}]
Événement des bibliothèques de Marseille

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