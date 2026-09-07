UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Talence

Initiation au jeu de rôles, Médiathèque Castagnéra, Talence

mercredi 14 octobre 2026 · Médiathèque Castagnéra · Talence

Initiation au jeu de rôles, Médiathèque Castagnéra, Talence

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
mercredi 14 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Castagnéra
Adresse
Allée Peixotto 33 400 Talence
Ville
33400 Talence
Département
Gironde
Tarif
sur inscription; réservé aux adhérents

Initiation au jeu de rôles Mercredi 14 octobre, 15h00 Médiathèque Castagnéra Gironde

sur inscription; réservé aux adhérents

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-14T15:00:00+02:00 – 2026-10-14T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-14T15:00:00+02:00 – 2026-10-14T17:00:00+02:00

Vous incarnerez un personnage lors d’une courte et passionnante aventure au cours de laquelle les seules limites seront votre imagination !
La table de Trouilleville – à partir de 7 ans : incarnez de sympathiques monstres devant réparer une petite bêtise commise dans la maison de la sorcière Babayaga.

Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 84 78 90 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheques@talence.fr »}]
Venez découvrir le jeu de rôles, un jeu narratif et collaboratif proche du théâtre d’improvisation.

À voir aussi à Talence (Gironde)