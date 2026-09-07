Initiation au jeu de rôles, Médiathèque Castagnéra, Talence
mercredi 14 octobre 2026 · Médiathèque Castagnéra · Talence
Informations pratiques
Initiation au jeu de rôles Mercredi 14 octobre, 15h00 Médiathèque Castagnéra Gironde
sur inscription; réservé aux adhérents
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-14T15:00:00+02:00 – 2026-10-14T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-14T15:00:00+02:00 – 2026-10-14T17:00:00+02:00
Vous incarnerez un personnage lors d’une courte et passionnante aventure au cours de laquelle les seules limites seront votre imagination !
La table de Trouilleville – à partir de 7 ans : incarnez de sympathiques monstres devant réparer une petite bêtise commise dans la maison de la sorcière Babayaga.
Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 84 78 90 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheques@talence.fr »}]
Venez découvrir le jeu de rôles, un jeu narratif et collaboratif proche du théâtre d’improvisation.
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