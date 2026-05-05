Initiation au rock, La Canopée, Genève

Initiation au rock Vendredi 3 juillet, 19h00 La Canopée

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T19:00:00+02:00 – 2026-07-03T20:00:00+02:00

Fin : 2026-07-03T19:00:00+02:00 – 2026-07-03T20:00:00+02:00

Envie de danser? Participez à des cours d’initiation au rock avec BeYou Dance, sur la scène de la Canopée transformée en une vaste piste de danse!

Un riche programme durant tout l’été

Cette activité est proposée dans le cadre des animations estivales de la Canopée.

Ce lieu de détente au bord de l’eau, situé sur le Quai Gustave-Ador, accueille le public du 29 mai au 16 août 2026, avec des soirées dansantes, des cours de sport, des plateaux d’humour et plein d’autres surprises!

Découvrez tout le programme sur la page L’été à la Canopée

La Canopée Genève Genève 1207 Les Eaux-Vives Genève [{« link »: « https://www.geneve.ch/faire-geneve/faire-geneve-saisons/ete-geneve/ete-canopee »}]

Profitez de la vue sur le Léman pour vous initier gratuitement à cette danse sur la scène de la Canopée.