Initiation au Tango Argentin sur la Place des Fêtes, Place des fêtes, Paris

Informations pratiques

Initiation au Tango Argentin sur la Place des Fêtes Samedi 19 septembre, 17h15 Place des fêtes Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:15:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:15:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Initation au Tango Argentin sur la Place des Fêtes

avec Valérie Onnis et Daniel Darrius – Association Otro Tango

À l’occasion des Journées Européennes du Matrimoine – Patrimoine, le Regard du Cygne programme une initiation tango Argentin sur la Place des Fêtes, avec l’association Otro Tango et ses professeur·euses Valérie Onnis et Daniel Darrius.

Que vous soyez participant·es ou spectateur·ices, ce rendez-vous se passe sur la Place des Fêtes !

Ce temps sera précédé par un bal de tango argentin.

Place des fêtes Place des fêtes 75019 Paris Paris 75019 Quartier d’Amérique Paris Île-de-France

Atelier d’initiation au Tango Argentin