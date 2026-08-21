Initiation au tissage artisanal : l’harmonie du fil et du rythme, Grande Mosquée Mohammed VI, Saint-Étienne

Informations pratiques

Initiation au tissage artisanal : l’harmonie du fil et du rythme 19 et 20 septembre Grande Mosquée Mohammed VI Loire

Accessible aux participants âgés de 16 ans et plus – Inscription gratuite en ligne obligatoire à l’aide de ce lien : https://forms.gle/jaW3PmihY92ArJdD9

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Initiez-vous aux gestes séculaires du tissage traditionnel. Sur un métier à tisser miniature individuel, façonnez et emportez votre création textile.

Pour cette édition 2026 des Journées du Patrimoine, la Grande Mosquée Mohammed VI de Saint-Étienne propose une initiation d’exception à l’art délicat du tissage traditionnel. Cet atelier pratique de 2 heures vous invite à vous approprier les gestes séculaires de la main : de la mise sous tension des fils de chaîne au croisement précis du fil de trame. Sous la conduite de Chaimaa, artisane d’art lauréate de l’Académie des Arts Traditionnels de Casablanca, vous travaillerez sur un métier à tisser miniature individuel pour façonner votre propre création textile.

Un geste ancestral à portée de main

Découvrez la patience et la rigueur d’un savoir-faire d’une infinie richesse culturelle. En explorant les variations de texture et de tension de la laine, chaque participant donne vie à une pièce tissée main (sous-tasse ou étoffe miniature) avec laquelle il repartira, véritable souvenir de cette rencontre avec la matière brute.

Informations Pratiques :

Durée de la séance : 2h00

: 2h00 Âge minimum : 16 ans (débutants bienvenus)

: 16 ans (débutants bienvenus) Tarif : Gratuit

: Gratuit Inscription en ligne obligatoire : réservez dès maintenant votre place en remplissant ce formulaire en ligne accessible à l’aide de ce lien :https://forms.gle/jaW3PmihY92ArJdD9

Grande Mosquée Mohammed VI 64, rue Dr. Henri et Bernard Muller, 42000 Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 57 54 21 http://lagmse.org https://www.instagram.com/grandemosqueemohammedvi [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/jaW3PmihY92ArJdD9 »}] [{« link »: « https://forms.gle/jaW3PmihY92ArJdD9 »}] La Grande Mosquée Mohammed VI de Saint-Étienne est un monument incontournable, impressionnante par sa décoration purement marocaine et la finesse de son exécution. Elle est aujourd’hui un monument des arts et de la culture à Saint-Étienne.

Initiez-vous aux gestes séculaires du tissage traditionnel. Sur un métier à tisser miniature individuel, façonnez et emportez votre création textile.

©CHAIMAA.HICHAM