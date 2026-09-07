Initiation au tricot, Bibliothèque Pierre Boulle, Avignon

Informations pratiques

Initiation au tricot Mercredi 18 novembre, 14h00 Bibliothèque Pierre Boulle Vaucluse

Entrée gratuite sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-18T14:00:00+01:00 – 2026-11-18T16:00:00+01:00

Fin : 2026-11-18T14:00:00+01:00 – 2026-11-18T16:00:00+01:00

Envie de découvrir le tricot ?

Venez apprendre les gestes de base et monter vos premières mailles lors d’un atelier convivial animé à la bibliothèque.

Un moment simple et chaleureux pour s’initier à une pratique manuelle accessible et créative.

Bibliothèque Pierre Boulle 8 place du viguier 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Nord Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 87 56 96 https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.avignon.fr/contacts »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 90 87 56 96 »}] Horaires :

Mardi et vendredi de 9h à 12h30

Mercredi et jeudi de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h30 ORIZO : ligne 9 et 7, arrêt Reine Jeanne · À PIED OU AVEC UN VÉHICULE : au rond-point (Poste Saint-Jean), prenez l’Avenue de la Folie en direction du Pont-des-deux-Eaux, puis au bout de 400 mètres, entrez dans le quartier de la Reine Jeanne, puis prenez la rue des Catalans sur votre droite. Au bout de la rue, vous débouchez sur le Clos des fontaines : la bilbiothèque se trouve sur votre droite, Place du Viguier

Atelier créatif Atelier créatif Tout public