Initiation au turc, Bibliothèque Saint-Éloi, Paris
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Saint-Éloi · Paris
Informations pratiques
Initiation au turc Samedi 3 octobre, 16h00 Bibliothèque Saint-Éloi Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
À l’occasion de La Rentrée des Cultures organisée par le Forum des instituts culturels étrangers à Paris (FICEP), devenez polyglotte !
En partenariat avec les bibliothèques Pôles de langues du réseau parisien et le Forum des Instituts Culturels Étrangers à Paris (FICEP), les bibliothèques parisiennes vous invitent au « Jardin des Langues » dans le cadre de la Rentrée des Cultures.
La bibliothèque Saint-Eloi vous propose trois ateliers de découverte des langues et cultures catalanes, turques et allemandes.
Initiation au turc, samedi 3 octobre à 16h
Avec l’aimable concours de l’Institut Yunus Emre
à partir de 15 ans, sur réservation à partir du 3 septembre
Bibliothèque Saint-Éloi 23 Rue du Colonel Rozanoff, 75012 Paris, France Paris 75012 Quartier de Picpus Paris Île-de-France +33153447030 https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-saint-eloi-1725 [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque.saint-eloi@paris.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 53 44 70 30 »}]
Biblis en folie 2026
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