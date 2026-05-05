Initiation au vitrail : « Fleur de verre », Esplanade du Bicentenaire, Le Mans

Initiation au vitrail : « Fleur de verre » Samedi 6 juin, 14h00 Esplanade du Bicentenaire Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Réalise ton vitrail : Fleur de verre

Dans ce nouvel atelier, vous apprendrez à lire un vitrail, à comprendre les codes de ses couleurs, son histoire mancelle, et vous concevrez votre propre vitrail façon « Tiffany » avec un verre particulier. Repartez ensuite avec votre création ! A l’occasion des Rendez-vous aux Jardins, le thème floral et végétal sera mis à l’honneur.

Ouvert à tous dès 7 ans.

Inscription conseillée à la Maison du Pilier-Rouge

Lieu de l’atelier : Jardin du Bicentenaire, 22 Rue de la Verrerie

Esplanade du Bicentenaire 22 Rue de la Verrerie, 72100 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

Réalise ton vitrail : Fleur de verre

©Animation et médiation des patrimoines