Initiation au vitrail : « Fleur de verre », Esplanade du Bicentenaire, Le Mans
Initiation au vitrail : « Fleur de verre », Esplanade du Bicentenaire, Le Mans samedi 6 juin 2026.
Initiation au vitrail : « Fleur de verre » Samedi 6 juin, 14h00 Esplanade du Bicentenaire Sarthe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00
Réalise ton vitrail : Fleur de verre
Dans ce nouvel atelier, vous apprendrez à lire un vitrail, à comprendre les codes de ses couleurs, son histoire mancelle, et vous concevrez votre propre vitrail façon « Tiffany » avec un verre particulier. Repartez ensuite avec votre création ! A l’occasion des Rendez-vous aux Jardins, le thème floral et végétal sera mis à l’honneur.
Ouvert à tous dès 7 ans.
Inscription conseillée à la Maison du Pilier-Rouge
Lieu de l’atelier : Jardin du Bicentenaire, 22 Rue de la Verrerie
Esplanade du Bicentenaire 22 Rue de la Verrerie, 72100 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
Réalise ton vitrail : Fleur de verre
©Animation et médiation des patrimoines
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