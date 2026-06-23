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Initiation aux Arts du cirque Plaine de jeux La Halvêque Nantes

Initiation aux Arts du cirque Plaine de jeux La Halvêque Nantes

Initiation aux Arts du cirque Plaine de jeux La Halvêque Nantes jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : Plaine de jeux La Halvêque

Adresse : 23 Rue Léon Serpollet

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 16:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-16 16:00 – 18:00
Gratuit : oui  Tout public 

Initiation aux Arts du cirqueJonglage, cerceaux, équilibre, monocycle, avec l’association cirque en retz

Plaine de jeux La Halvêque Nantes Erdre Nantes 44300


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