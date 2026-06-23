Initiation aux Arts du cirque Plaine de jeux La Halvêque Nantes jeudi 16 juillet 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-16 16:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Initiation aux Arts du cirqueJonglage, cerceaux, équilibre, monocycle, avec l’association cirque en retz

Plaine de jeux La Halvêque Nantes Erdre Nantes 44300



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