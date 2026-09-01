Initiation aux crayons aquarelle Les fleurs des montagnes Boutique l’Artisanal Argelès-Gazost
jeudi 10 septembre 2026 · Boutique l'Artisanal · Argelès-Gazost
Informations pratiques
Argelès-Gazost
Initiation aux crayons aquarelle Les fleurs des montagnes
Boutique l’Artisanal ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 09:30:00
fin : 2026-09-10 11:30:00
Date(s) :
2026-09-10
Atelier d’initiation au crayons aquarelle.
– Matériel fourni.
– Tous niveaux.
– Sur réservation par téléphone.
.
Boutique l’Artisanal ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 10 59
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English :
Introductory workshop on watercolor pencils.
– Materials provided.
– All skill levels.
– Reservations required by phone.
L’événement Initiation aux crayons aquarelle Les fleurs des montagnes Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-08-25 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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