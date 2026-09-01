Initiation aux crayons aquarelle Les fleurs des montagnes Boutique l’Artisanal Argelès-Gazost

Informations pratiques

Argelès-Gazost

Initiation aux crayons aquarelle Les fleurs des montagnes

Boutique l’Artisanal ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 09:30:00

fin : 2026-09-10 11:30:00

Date(s) :

2026-09-10

Atelier d’initiation au crayons aquarelle.

– Matériel fourni.

– Tous niveaux.

– Sur réservation par téléphone.

.

Boutique l’Artisanal ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 10 59

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Introductory workshop on watercolor pencils.

– Materials provided.

– All skill levels.

– Reservations required by phone.

L’événement Initiation aux crayons aquarelle Les fleurs des montagnes Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-08-25 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65