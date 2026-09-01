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AGENDA · Argelès-Gazost

Initiation aux crayons aquarelle Les fleurs des montagnes Boutique l’Artisanal Argelès-Gazost

jeudi 10 septembre 2026 · Boutique l'Artisanal · Argelès-Gazost

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Boutique l'Artisanal
Adresse
ARGELES-GAZOST
Ville
65400 Argelès-Gazost
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
Gratuit

Argelès-Gazost

Initiation aux crayons aquarelle Les fleurs des montagnes

Boutique l’Artisanal ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 09:30:00
fin : 2026-09-10 11:30:00

Date(s) :
2026-09-10

Atelier d’initiation au crayons aquarelle.
– Matériel fourni.
– Tous niveaux.
– Sur réservation par téléphone.
  .

Boutique l’Artisanal ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 10 59 

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English :

Introductory workshop on watercolor pencils.
– Materials provided.
– All skill levels.
– Reservations required by phone.

L’événement Initiation aux crayons aquarelle Les fleurs des montagnes Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-08-25 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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