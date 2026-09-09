Initiation aux jeux de rôle, Bibliothèque du Merlan, Marseille

Informations pratiques

Initiation aux jeux de rôle Mercredi 28 octobre, 15h00 Bibliothèque du Merlan Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-28T15:00:00+01:00 – 2026-10-28T17:00:00+01:00

Fin : 2026-10-28T15:00:00+01:00 – 2026-10-28T17:00:00+01:00

Venez jouer aux héros et vous initier aux jeux de rôle

Enfants à partir de 7 ans

Bibliothèque du Merlan Centre urbain du Merlan 13014 Marseille Marseille 13014 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 13 94 82 40 »}]

Événement des bibliothèques de Marseille

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