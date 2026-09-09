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Initiation aux jeux de rôle, Bibliothèque du Merlan, Marseille

mercredi 28 octobre 2026 · Bibliothèque du Merlan · Marseille

Initiation aux jeux de rôle, Bibliothèque du Merlan, Marseille

Informations pratiques

Début
mercredi 28 octobre 2026
Fin
mercredi 28 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque du Merlan
Adresse
Centre urbain du Merlan 13014 Marseille
Ville
13014 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône

Initiation aux jeux de rôle Mercredi 28 octobre, 15h00 Bibliothèque du Merlan Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-28T15:00:00+01:00 – 2026-10-28T17:00:00+01:00
Fin : 2026-10-28T15:00:00+01:00 – 2026-10-28T17:00:00+01:00

Venez jouer aux héros et vous initier aux jeux de rôle
Enfants à partir de 7 ans

Bibliothèque du Merlan Centre urbain du Merlan 13014 Marseille Marseille 13014 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 13 94 82 40 »}]
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