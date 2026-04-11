Initiation aux jeux de rôles avec L’Antre du Manticore à la Drain’Guette La Drain’guette Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Initiation aux jeux de rôles avec L’Antre du Manticore à la Drain’Guette

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-30 2026-08-14 2026-08-29

Devenez le héros d’une aventure extraordinaire et plongez dans des mondes imaginaires lors de soirées captivantes au bord de l’Èvre.

Située à quelques kilomètres de Saint-Florent-le-Vieil, sur la base nautique de Notre-Dame-du-Marillais, la Drain’Guette met à l’honneur les acteurs locaux à travers une programmation foisonnante. Ce site ombragé, halte idéale au bord de l’eau, est le lieu parfait pour s’initier, créer ou partager de bons moments en famille. Entre deux animations, les visiteurs peuvent savourer des produits locaux en planche apéro pendant que les enfants profitent pleinement du parc à gosses avec ses jeux et ses tracteurs.

Pour ce rendez-vous qui fait la part belle à l’imagination et à la convivialité, la guinguette s’associe à l’association L’Antre du Manticore . Tout au long de l’été, l’équipe s’installe sous les arbres pour proposer des sessions d’initiation aux jeux de rôles. Que vous soyez un aventurier chevronné ou un grand débutant curieux de découvrir ce loisir, venez incarner un personnage, lancer les dés et co-écrire une histoire unique guidée par des maîtres du jeu passionnés.

Pour accompagner chacune de ces soirées d’aventure, un foodtruck différent s’installera sur place dès 19h pour régaler les joueurs et les visiteurs

– Pour la première session de juillet Le foodtruck Tonton Jeff proposera ses burgers maison.

– Pour la seconde session de juillet Le foodtruck Boit’o’pate prendra le relais avec ses pâtes fraîches.

– Pour la première session d’août C’est au tour de Food Lulu de vous régaler avec ses galettes et crêpes.

– Pour l’ultime session d’août Le foodtruck Le Cabanon Vert viendra clore ces rendez-vous avec ses savoureux plats marocains.

Ces spécialités viennent enrichir la carte habituelle de boissons locales et de planches apéritives de la guinguette, offrant la formule parfaite pour débriefer vos quêtes au fil de l’eau. .

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 36 79 74

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English :

Become the hero of an extraordinary adventure and plunge into imaginary worlds during captivating evenings on the banks of the river Èvre.

L’événement Initiation aux jeux de rôles avec L’Antre du Manticore à la Drain’Guette Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-20 par Pôle Tourisme ôsezMauges