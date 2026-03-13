Initiation de la plongée en piscine avec Aqualonde

925 boulevard Louis Bernard La Londe-les-Maures Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 09:00:00

fin : 2026-05-24 12:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Venez vous initier à la plongée en piscine chauffée. Dès 8 ans.

Vous pourrez vous familiariser avec le matériel et pratiquer des exercices de respiration.

Séance toutes les heures, 4 à 6 personnes, sur réservation.

.

925 boulevard Louis Bernard La Londe-les-Maures 83250 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 88 45 55 club@aqualonde-plongee.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Introduction to scuba diving with Aqualonde

Come and try scuba diving in a heated pool. From 8 years old.

Familiarise yourself with the equipment and practise breathing exercises.

Sessions every hour, 4 to 6 people, booking essential.

L’événement Initiation de la plongée en piscine avec Aqualonde La Londe-les-Maures a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var