Initiation de la plongée en piscine avec Aqualonde La Londe-les-Maures
Initiation de la plongée en piscine avec Aqualonde La Londe-les-Maures dimanche 24 mai 2026.
Initiation de la plongée en piscine avec Aqualonde
925 boulevard Louis Bernard La Londe-les-Maures Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 09:00:00
fin : 2026-05-24 12:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Venez vous initier à la plongée en piscine chauffée. Dès 8 ans.
Vous pourrez vous familiariser avec le matériel et pratiquer des exercices de respiration.
Séance toutes les heures, 4 à 6 personnes, sur réservation.
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925 boulevard Louis Bernard La Londe-les-Maures 83250 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 88 45 55 club@aqualonde-plongee.com
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English : Introduction to scuba diving with Aqualonde
Come and try scuba diving in a heated pool. From 8 years old.
Familiarise yourself with the equipment and practise breathing exercises.
Sessions every hour, 4 to 6 people, booking essential.
L’événement Initiation de la plongée en piscine avec Aqualonde La Londe-les-Maures a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var