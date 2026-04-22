Soirée lecture en liberté par l’Atelier Buissonnier Salle Cassin La Londe-les-Maures
Soirée lecture en liberté par l’Atelier Buissonnier Salle Cassin La Londe-les-Maures vendredi 29 mai 2026.
La Londe-les-Maures
Soirée lecture en liberté par l’Atelier Buissonnier
Salle Cassin Rue Aristide Perrin La Londe-les-Maures Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Rendez-vous pour une soirée de lecture proposée par l’Atelier Buissonnier, à Salle Cassin.
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Salle Cassin Rue Aristide Perrin La Londe-les-Maures 83250 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 00 48 40 infos@atelier-buissonnier.eu
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English : Christmas reading La clé de la porte des étoiles by Atelier Buissonnier
Join us for an afternoon of reading at Salle Cassin, organised by Atelier Buissonnier.
L’événement Soirée lecture en liberté par l’Atelier Buissonnier La Londe-les-Maures a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var
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