Soirée lecture en liberté par l’Atelier Buissonnier Salle Cassin La Londe-les-Maures

La Londe-les-Maures

Soirée lecture en liberté par l’Atelier Buissonnier

Salle Cassin Rue Aristide Perrin La Londe-les-Maures Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Rendez-vous pour une soirée de lecture proposée par l’Atelier Buissonnier, à Salle Cassin.

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Salle Cassin Rue Aristide Perrin La Londe-les-Maures 83250 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 00 48 40 infos@atelier-buissonnier.eu

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English : Christmas reading La clé de la porte des étoiles by Atelier Buissonnier

Join us for an afternoon of reading at Salle Cassin, organised by Atelier Buissonnier.

L’événement Soirée lecture en liberté par l’Atelier Buissonnier La Londe-les-Maures a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var