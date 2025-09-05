Sensibilisation sur la bonne navigation en mer avec Bateau Ecole Azur Port Miramar La Londe-les-Maures
Sensibilisation sur la bonne navigation en mer avec Bateau Ecole Azur Port Miramar La Londe-les-Maures dimanche 24 mai 2026.
La Londe-les-Maures
Sensibilisation sur la bonne navigation en mer avec Bateau Ecole Azur
Port Miramar 1160 boulevard Louis Bernard La Londe-les-Maures Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 09:00:00
fin : 2026-05-24 13:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Venez tester ou vérifier vos connaissances pour une bonne navigation en mer balisage, règles de circulation, vitesses, sensibilisation à l’environnement marin.
Un QCM vous est proposé comme pour le passage du code. Présentation de la carte marine.
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Port Miramar 1160 boulevard Louis Bernard La Londe-les-Maures 83250 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 62 08 41 51 contact-lalonde@bateau-ecole-azur.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Raising awareness of safe navigation at sea with Bateau Ecole Azur
Come and test or check your knowledge of how to navigate properly at sea: buoyage, traffic rules, speeds, awareness of the marine environment, etc.
A multiple-choice test will be offered in the same way as for the code exam. Presentation of the nautical chart.
L’événement Sensibilisation sur la bonne navigation en mer avec Bateau Ecole Azur La Londe-les-Maures a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var
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