Initiation et exposition de mosaïques avec M-Mozaïk à la Drain’Guette La Drain’guette Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Initiation et exposition de mosaïques avec M-Mozaïk à la Drain’Guette

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 15:00:00

fin : 2026-07-18 19:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Laissez-vous inspirer par l’art du fragment et assemblez vos premières pièces lors d’un après-midi créatif au bord de l’Èvre.

Située à quelques kilomètres de Saint-Florent-le-Vieil, sur la base nautique de Notre-Dame-du-Marillais, la Drain’Guette met à l’honneur les acteurs locaux à travers une programmation foisonnante. Ce site ombragé, halte idéale au bord de l’eau, est le lieu parfait pour s’initier, créer ou partager de bons moments en famille. Entre deux animations, les visiteurs peuvent savourer des produits locaux en planche apéro pendant que les enfants profitent pleinement du parc à gosses avec ses jeux et ses tracteurs.

Pour ce rendez-vous artistique, la guinguette invite petits et grands à plonger dans l’univers coloré de la mosaïque aux côtés de M-Mozaïk . Tout au long de l’après-midi, vous pourrez admirer une exposition de créations originales et participer à un atelier d’initiation. C’est l’occasion parfaite pour apprendre à tailler les tesselles, jouer avec les textures et composer votre propre motif dans un cadre naturel des plus inspirants.

Dès 19h, le voyage se poursuit de manière gourmande avec l’installation du foodtruck Le Cabanon Vert sur la base nautique. Ses savoureux plats marocains viendront enrichir l’offre habituelle de la guinguette, composée de boissons locales et de planches apéritives, pour vous offrir une belle soirée conviviale au fil de l’eau. .

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 36 79 74

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English :

Let yourself be inspired by the art of the fragment and assemble your first pieces during a creative afternoon on the banks of the river Èvre.

L’événement Initiation et exposition de mosaïques avec M-Mozaïk à la Drain’Guette Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-20 par Pôle Tourisme ôsezMauges