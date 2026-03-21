Initiation et pratique : Encres végétales et Aquarelle en plein air Le Plant B, La Ressourcerie des jardiniers Paris

Laissez-vous guider pas à pas par Lisa, illustratrice professionnelle, pour (re)découvrir les étapes successives de la composition d’une illustration réalisée sur le vif, au milieu des plantes colorées du site de Bercy Encore.

En cas de mauvais temps le jour de l’atelier rendant le dessin en plein air impossible, l’atelier sera maintenu et se déroulera dans la serre pour croquer les belles plantes tropicales et autres orchidées de la Ressourcerie le Plant B.

Tout le matériel (papier, pinceaux, support…) est fourni ! Venez les mains vides et repartez avec votre création et vos encres pour de futurs croquis sauvages et poétiques !

3 dates au choix :

– 23/05

– 27/06

– 04/09

Vous serez accueillis dans la chaleureuse boutique du Plant B, la Ressourcerie des jardiniers ! au sein du tiers-lieu Bercy encore !

Profitez-en pour nous apporter tout le matériel de jardin dont vous n’avez plus besoin : outils, pots, plantes, livres, gants ….! Ils trouveront ici une nouvelle vie ! MERCI

Venez vous initier à l’aquarelle en plein air en utilisant vos propres encres végétales que vous apprendrez à fabriquer au début de l’atelier. Bleus, verts, jaunes, roses… autant de couleurs et de nuances à extraire des végétaux pour le plaisir d’obtenir de belles encres écologiques et durables !

Le samedi 04 juillet 2026

de 15h00 à 17h00

Le samedi 05 septembre 2026

de 15h00 à 17h00

Le samedi 23 mai 2026

de 15h00 à 17h00

payant

1 place : 15€

En dessous de 4 inscrits, l’atelier n’aura pas lieu.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-23T18:00:00+02:00

fin : 2026-09-05T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-23T15:00:00+02:00_2026-05-23T17:00:00+02:00;2026-07-04T15:00:00+02:00_2026-07-04T17:00:00+02:00;2026-09-05T15:00:00+02:00_2026-09-05T17:00:00+02:00

Le Plant B, La Ressourcerie des jardiniers 5 boulevard Poniatowski 75012 Au sein du tiers lieu Bercy encore !Paris

https://leplantb.org/ +33650935201 hello@leplantb.org



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