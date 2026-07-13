Initiation gratuite au yoga pour les 8-13 ans – Jamet-Little-Yogi Complexe Sportif Daniel Praud Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-12 11:00 – 12:00

Gratuit : oui Séance d’essai gratuite Cotisation d’inscription après essai gratuit pour la saison 2026/2027 : 200€ Jeune Public – Age minimum : 8 et Age maximum : 13

Parce que le bien-être doit être accessible à tous, le Jamet Sporting Club Bellevue ouvre son nouveau créneau bimensuel de Yoga Kids pour la saison 2026/2027.Spécifiquement pensé pour les pré-adolescents (8-13 ans), ce cours d’une heure leur permet de décharger les tensions accumulées pendant la semaine d’école à travers des exercices de respiration, des postures de souplesse et des rituels de relaxation active.Le rythme d’un samedi sur deux permet de concilier pratique sportive associative et équilibre de l’emploi du temps familial du week-end.Portes Ouvertes & Essai Gratuit : Samedi 12 septembre 2026 de 11h00 à 12h00.Lieu : Salle Jamet, Nantes.Inscription obligatoire en ligne : https://tfft.io/TJ3vP2v

Complexe Sportif Daniel Praud Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

0787645431 https://tfft.io/TJ3vP2v



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