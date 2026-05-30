Écouves

Initiation marche nordique

Écouves Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Découverte d’une pratique familiale et accessible, avec l’association AS Enseignants affiliée au comité FSGT de l’Orne

Débutant dès 10 ans Sur inscription (12 places)

Matériel fourni .

Écouves 61250 Orne Normandie +33 2 33 32 41 02 ac@ville-alencon.fr

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English : Initiation marche nordique

L’événement Initiation marche nordique Écouves a été mis à jour le 2026-05-30 par OT CUA ALENCON