Initiation réfléxologie bébé émotionnelle Ombrelle Saint-Pardoux-Soutiers

Saint-Pardoux-Soutiers

Initiation réfléxologie bébé émotionnelle

Ombrelle 4 Place des Tulipiers Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 11:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Le Relais Petite Enfance de la Communauté de communes Val de Gâtine vous propose une initiation à la réflexologie bébé émotionnelle animée par Marie Deligné “Bienaître-pour-bien-grandir”.

Ouvert aux familles, pour les enfants de 0 à 3 ans. .

Ombrelle 4 Place des Tulipiers Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 88 67 14 relaisombrelle@valdegatine.fr

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English : Initiation réfléxologie bébé émotionnelle

L’événement Initiation réfléxologie bébé émotionnelle Saint-Pardoux-Soutiers a été mis à jour le 2026-06-09 par CC Val de Gâtine