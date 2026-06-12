Initiation réfléxologie bébé émotionnelle Ombrelle Saint-Pardoux-Soutiers
Initiation réfléxologie bébé émotionnelle Ombrelle Saint-Pardoux-Soutiers samedi 13 juin 2026.
Saint-Pardoux-Soutiers
Initiation réfléxologie bébé émotionnelle
Ombrelle 4 Place des Tulipiers Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 11:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Le Relais Petite Enfance de la Communauté de communes Val de Gâtine vous propose une initiation à la réflexologie bébé émotionnelle animée par Marie Deligné “Bienaître-pour-bien-grandir”.
Ouvert aux familles, pour les enfants de 0 à 3 ans. .
Ombrelle 4 Place des Tulipiers Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 88 67 14 relaisombrelle@valdegatine.fr
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English : Initiation réfléxologie bébé émotionnelle
L’événement Initiation réfléxologie bébé émotionnelle Saint-Pardoux-Soutiers a été mis à jour le 2026-06-09 par CC Val de Gâtine
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