Initiation sirène Centre aquatique Port’Océane Luçon

Informations pratiques

Luçon

Initiation sirène

Centre aquatique Port’Océane 10 Quai Ouest du port Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 14:30:00

fin : 2026-07-13 17:30:00

Date(s) :

2026-07-13

Apprenez à nager comme une nageuse artistique ou une sirène avec la compagnie Splash !

Apprenez à nager comme une nageuse artistique ou une sirène avec la compagnie Splash !

Réservation obligatoire par téléphone au 02 51 56 03 78 ou directement sur place (Places limitées) .

Centre aquatique Port’Océane 10 Quai Ouest du port Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 03 78

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English :

Learn to swim like a synchronized swimmer or a mermaid with the Splash company!

L’événement Initiation sirène Luçon a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud