Initiation sirène Centre aquatique Port’Océane Luçon
lundi 13 juillet 2026 · Centre aquatique Port'Océane · Luçon
Informations pratiques
Luçon
Initiation sirène
Centre aquatique Port’Océane 10 Quai Ouest du port Luçon Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 14:30:00
fin : 2026-07-13 17:30:00
Date(s) :
2026-07-13
Apprenez à nager comme une nageuse artistique ou une sirène avec la compagnie Splash !
Apprenez à nager comme une nageuse artistique ou une sirène avec la compagnie Splash !
Réservation obligatoire par téléphone au 02 51 56 03 78 ou directement sur place (Places limitées) .
Centre aquatique Port’Océane 10 Quai Ouest du port Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 03 78
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English :
Learn to swim like a synchronized swimmer or a mermaid with the Splash company!
L’événement Initiation sirène Luçon a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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