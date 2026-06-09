Initiation trail Parcours 3 Écouves
Initiation trail Parcours 3 Écouves dimanche 8 novembre 2026.
Écouves
Initiation trail Parcours 3
Écouves Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 09:30:00
fin : 2026-11-08
Date(s) :
2026-11-08
Découverte de la pratique du trail sur les différents parcours de la station pour les personnes ayant une pratique régulière de la course à pied, avec l’association Alençon Trail.
Fournir un Pass Prévention Santé (PPS) valide pour les non-licenciés www.pps.athle.fr .
Écouves 61250 Orne Normandie +33 2 33 32 41 02 ac@ville-alencon.fr
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English : Initiation trail Parcours 3
L’événement Initiation trail Parcours 3 Écouves a été mis à jour le 2026-05-28 par OT CUA ALENCON
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