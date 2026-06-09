Écouves

Initiation trail Parcours 7 et/ou 1

Écouves Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 09:30:00

fin : 2026-10-04 10:30:00

Date(s) :

2026-07-05 2026-10-04 2026-11-08

Découverte de la pratique du trail sur les différents parcours de

la station pour les personnes ayant une pratique régulière de la

course à pied, avec l’association Alençon Trail .

Écouves 61250 Orne Normandie +33 2 33 32 41 02 ac@ville-alencon.fr

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English : Initiation trail Parcours 7 et/ou 1

L’événement Initiation trail Parcours 7 et/ou 1 Écouves a été mis à jour le 2026-05-28 par OT CUA ALENCON