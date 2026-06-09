Écouves

Rando patrimoine

Écouves Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 16:30:00

fin : 2026-07-11 19:30:00

Date(s) :

2026-07-11

Histoires et légendes de la forêt d’Écouves, au fil des pas jusqu’à la Croix Madame, avec Jean-Marie Foubert, auteur et Bénédicte Marin, responsable du service des publics au musée des Beaux-arts et de la Dentelle, Alençon .

Écouves 61250 Orne Normandie +33 2 33 32 41 02 ac@ville-alencon.fr

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English : Rando patrimoine

L’événement Rando patrimoine Écouves a été mis à jour le 2026-05-28 par OT CUA ALENCON