Rando patrimoine Écouves
Rando patrimoine Écouves samedi 11 juillet 2026.
Écouves
Rando patrimoine
Écouves Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 16:30:00
fin : 2026-07-11 19:30:00
Date(s) :
2026-07-11
Histoires et légendes de la forêt d’Écouves, au fil des pas jusqu’à la Croix Madame, avec Jean-Marie Foubert, auteur et Bénédicte Marin, responsable du service des publics au musée des Beaux-arts et de la Dentelle, Alençon .
Écouves 61250 Orne Normandie +33 2 33 32 41 02 ac@ville-alencon.fr
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English : Rando patrimoine
L’événement Rando patrimoine Écouves a été mis à jour le 2026-05-28 par OT CUA ALENCON
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