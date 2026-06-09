Initiation marche nordique* Écouves
Initiation marche nordique* Écouves jeudi 2 juillet 2026.
Écouves
Initiation marche nordique*
Écouves Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 14:00:00
fin : 2026-09-19 16:00:00
Date(s) :
2026-07-02 2026-09-19
Découverte d’une pratique familiale et accessible, avec l’association AS Enseignants affiliée au comité FSGT de l’Orne .
Écouves 61250 Orne Normandie +33 2 33 32 41 02 ac@ville-alencon.fr
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English : Initiation marche nordique*
L’événement Initiation marche nordique* Écouves a été mis à jour le 2026-05-28 par OT CUA ALENCON
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