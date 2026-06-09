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Rando nature observation de la biodiversité ordinaire Écouves

Rando nature observation de la biodiversité ordinaire Écouves jeudi 16 juillet 2026.

Ville : 61250 Écouves

Département : Orne

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Écouves

Rando nature observation de la biodiversité ordinaire

Écouves Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:30:00
fin : 2026-07-16 17:00:00

Date(s) :
2026-07-16

Randonnée à la découverte des espèces communes qui nous entourent, avec l’Association Faune et Flore de l’Orne (AFFO)   .

Écouves 61250 Orne Normandie +33 2 33 32 41 02  ac@ville-alencon.fr

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English : Rando nature observation de la biodiversité ordinaire

L’événement Rando nature observation de la biodiversité ordinaire Écouves a été mis à jour le 2026-05-28 par OT CUA ALENCON

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