Écouves

Rando nature observation de la biodiversité ordinaire

Écouves Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 14:30:00

fin : 2026-07-16 17:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Randonnée à la découverte des espèces communes qui nous entourent, avec l’Association Faune et Flore de l’Orne (AFFO) .

Écouves 61250 Orne Normandie +33 2 33 32 41 02 ac@ville-alencon.fr

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English : Rando nature observation de la biodiversité ordinaire

L’événement Rando nature observation de la biodiversité ordinaire Écouves a été mis à jour le 2026-05-28 par OT CUA ALENCON