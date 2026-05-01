Initiation TREC Ferme équestre de Poifond Lieu-dit Poifond Varzy
Initiation TREC Ferme équestre de Poifond Lieu-dit Poifond Varzy lundi 25 mai 2026.
Varzy
Initiation TREC Ferme équestre de Poifond
Lieu-dit Poifond Ferme équestre de Poifond Varzy Nièvre
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 09:30:00
fin : 2026-05-25 17:00:00
Date(s) :
2026-05-25
Initiation TREC en individuel, duos, équipes Niveau Poney 2, Club 1 et Club Elite
Programme
POR/spécial POR, départs échelonnés à partir de 9h30
Maîtrise des allures au retour du POR
PTV/spécial PTV à partir de 14h
Repas tiré du sac .
Lieu-dit Poifond Ferme équestre de Poifond Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 13 47 59 ferme.equestre58@gmail.com
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English : Initiation TREC Ferme équestre de Poifond
L’événement Initiation TREC Ferme équestre de Poifond Varzy a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Clamecy Haut Nivernais
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