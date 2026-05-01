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Initiation TREC Ferme équestre de Poifond Lieu-dit Poifond Varzy

Initiation TREC Ferme équestre de Poifond Lieu-dit Poifond Varzy

Initiation TREC Ferme équestre de Poifond Lieu-dit Poifond Varzy lundi 25 mai 2026.

Lieu : Lieu-dit Poifond

Adresse : Ferme équestre de Poifond

Ville : 58210 Varzy

Département : Nièvre

Début : lundi 25 mai 2026

Fin : lundi 25 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : 30 30 30 Autres Tarifs

Varzy

Initiation TREC Ferme équestre de Poifond

Lieu-dit Poifond Ferme équestre de Poifond Varzy Nièvre

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 09:30:00
fin : 2026-05-25 17:00:00

Date(s) :
2026-05-25

Initiation TREC en individuel, duos, équipes Niveau Poney 2, Club 1 et Club Elite
Programme
POR/spécial POR, départs échelonnés à partir de 9h30
Maîtrise des allures au retour du POR
PTV/spécial PTV à partir de 14h
Repas tiré du sac   .

Lieu-dit Poifond Ferme équestre de Poifond Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 13 47 59  ferme.equestre58@gmail.com

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English : Initiation TREC Ferme équestre de Poifond

L’événement Initiation TREC Ferme équestre de Poifond Varzy a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Clamecy Haut Nivernais

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