Sur un air de guitare, Musée Auguste Grasset, Varzy

Sur un air de guitare Samedi 23 mai, 17h00 Musée Auguste Grasset Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

C’est un travail de deux ans autour des guitares du salon de musique du musée Grasset de Varzy, qui a été mené par la classe de CAP chaudronnerie, métallerie et soudure.

Professeurs d’atelier, de français, d’art appliqué et de musique ont accompagné ce projet de création d’une guitare qui sera exposée lors de la Nuit européenne des musées et que les éléves participant présenteront au public.

Le résultat est exceptionnel : une guitare, réalisée à l’aide de tôle, de pignons et couronnes de moto, dont on peut jouer !

Musée Auguste Grasset 17 Rue de la Séverie, 58210 Varzy, France Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0386297203 https://varzy.fr/vie-municipale/musee-municipal-auguste-grasset/ Cabinet de curiosités du XIXe siècle comprenant notamment : Saint-Eustache équestre, chef d’oeuvre de la faïence nivernaise (1734) ; une collection égyptienne ; un ensemble d’armes et de parures des îles du Pacifique-Sud ; un salon de musique proposant un parcours sonore dévoilant une vingtaine d’instruments curieux du 17e au 19e siècle ; un ensemble de tableaux de peintres paysagistes nivernais du 19e siècle ; une collection de faïences de Nevers et de Varzy

La classe, l’œuvre !

Lycée Le Mont-Châtelet