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Sur un air de guitare, Musée Auguste Grasset, Varzy

Sur un air de guitare, Musée Auguste Grasset, Varzy

Sur un air de guitare, Musée Auguste Grasset, Varzy samedi 23 mai 2026.

Lieu : Musée Auguste Grasset

Adresse : Cour de l'Hotel de Ville, 58210 Varzy, France

Ville : 58210 Varzy

Département : Nièvre

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Sur un air de guitare Samedi 23 mai, 19h30 Musée Auguste Grasset Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Dans le prolongement de l’intervention des élèves du Lycée collège Le Mont-Châtelet, Matthieu Colas, musicien, donnera un récital de guitare folk.

Musée Auguste Grasset Cour de l’Hotel de Ville, 58210 Varzy, France Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0386297203 https://varzy.fr/tourisme-patrimoine/musee-grasset Cabinet de curiosités du XIXe siècle comprenant notamment : Saint-Eustache équestre, chef d’œuvre de la faïence nivernaise (1734) ; une collection égyptienne ; un ensemble d’armes et de parures des îles du Pacifique-Sud ; un salon de musique proposant un parcours sonore dévoilant une vingtaine d’instruments curieux du 17e au XIXe siècle ; un ensemble de tableaux de peintres paysagistes nivernais du XIXe siècle ; une collection de faïences de Nevers et de Varzy
Dans le prolongement de l’intervention des élèves du Lycée collège Le Mont-Châtelet, Matthieu Colas, musicien, donnera un récital de guitare folk.

©Matthieu Colas

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