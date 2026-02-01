Sortie cinéma à Nannay Film Chasse gardée 2 Proposée par l’ESCVS ESCVS Varzy
ESCVS 7 rue Nicolas Colbert Varzy Nièvre
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Tarif abonné
Début : 2026-02-18 14:30:00
fin : 2026-02-18 18:00:00
2026-02-18
Sortie cinéma à Nannay proposée par l’Espace SocioCulturel du Val du Sauzay Film Chasse gardée 2 Covoiturage possible, transport en mini-bus Goûter et convivialité après la séance Inscription obligatoire ESCVS 03 86 29 41 39 espacesocioculturel@valdusauzay.fr .
ESCVS 7 rue Nicolas Colbert Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 41 39 espacesocioculturel@valdusauzay.fr
