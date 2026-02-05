Portes ouvertes à la ferme équestre de Poifond Ferme équestre de Poifond Varzy
Portes ouvertes à la ferme équestre de Poifond Ferme équestre de Poifond Varzy samedi 16 mai 2026.
Varzy
Portes ouvertes à la ferme équestre de Poifond
Ferme équestre de Poifond Domaine de Poifond Varzy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-16 20:30:00
Date(s) :
2026-05-16
Dès 10h, venez nous retrouver à la ferme équestre de Poifond à l’occasion de notre journée portes ouvertes ! Au programme
– Démonstrations équestres
– Animations
– Mini ferme
– Buvette/restauration .
Ferme équestre de Poifond Domaine de Poifond Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 13 47 59
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English : Portes ouvertes à la ferme équestre de Poifond
L’événement Portes ouvertes à la ferme équestre de Poifond Varzy a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Clamecy Haut Nivernais
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