Randonnée Pédestre Salle polyvalente Varzy

Varzy

Randonnée Pédestre

Salle polyvalente 5 Avenue de la Charité Varzy Nièvre

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 08:30:00

fin : 2026-05-09 13:30:00

Date(s) :

2026-05-09

Participez à une randonnée pédestre de 10 kilomètres accessible à toutes et à tous, que vous soyez un randonneur ou une randonneuse aguerri ou bien quelqu’un qui souhaite prendre son temps durant une marche facile, mais agréable. Cette randonnée débutera à 8h30 à la salle polyvalente de Varzy le samedi 9 mai 2026, et se bouclera par un délicieux buffet campagnard vers 12h30. Inscriptions avant le 25 avril 2026 .

Salle polyvalente 5 Avenue de la Charité Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 49 72

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English : Randonnée Pédestre

L’événement Randonnée Pédestre Varzy a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Clamecy Haut Nivernais