Sortie séniors Piscine Belleville Espace SocioCulturel du Val du Sauzay Varzy

Sortie séniors Piscine Belleville
Espace SocioCulturel du Val du Sauzay 7 Rue Nicolas Colbert Varzy Nièvre
Début : 2026-02-05 09:30:00
fin : 2026-02-05 18:30:00
2026-02-05
Sortie séniors à la piscine Belleville le 5 février 2026 Départ 9h30, retour 18h30 Repas tiré du sac Renseignements et inscriptions au 03 86 29 41 39 espacesocioculturel@valdusausay.fr Places limitées .
Espace SocioCulturel du Val du Sauzay 7 Rue Nicolas Colbert Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 41 39 espacesocioculturel@valdusausay.fr
