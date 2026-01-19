Sortie séniors Piscine Belleville Espace SocioCulturel du Val du Sauzay Varzy

Sortie séniors Piscine Belleville

Espace SocioCulturel du Val du Sauzay 7 Rue Nicolas Colbert Varzy Nièvre

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2026-02-05 09:30:00

fin : 2026-02-05 18:30:00

2026-02-05

Sortie séniors à la piscine Belleville le 5 février 2026 Départ 9h30, retour 18h30 Repas tiré du sac Renseignements et inscriptions au 03 86 29 41 39 espacesocioculturel@valdusausay.fr Places limitées .

Espace SocioCulturel du Val du Sauzay 7 Rue Nicolas Colbert Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 41 39 espacesocioculturel@valdusausay.fr

