Foire de la Saint-Georges Sur les promenades Varzy

Foire de la Saint-Georges

Sur les promenades Rue Jacques Amiot, Nicolas Colbert Varzy Nièvre

Début : 2026-04-26 09:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

2026-04-26

Foire de la Saint Georges 2026 Animaux de la ferme Matériel agricole Animations Ferme équestre Brocante Fête foraine Stands de produits locaux Commerçants non sédentaires Restauration/buvette .

Sur les promenades Rue Jacques Amiot, Nicolas Colbert Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 36 63 00 mairievarzy@orange.fr

English : Foire de la Saint-Georges

L’événement Foire de la Saint-Georges Varzy a été mis à jour le 2026-03-03 par OT Clamecy Haut Nivernais