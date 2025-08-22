Circuit vélo Circuit de la vallée du Beuvron Varzy Nièvre

Circuit de la vallée du Beuvron Vélo de route Difficulté moyenne

Circuit de la vallée du Beuvron 58210 Varzy Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Un itinéraire cyclo intéressant, à travers la campagne et le patrimoine.

Difficulté moyenne

English :

An interesting cycling route through countryside and heritage.

Deutsch :

Eine interessante Fahrradrouten durch die Landschaft und das Kulturerbe.

Italiano :

Un interessante percorso ciclabile attraverso la campagna e il patrimonio.

Español :

Una interesante ruta ciclista por el campo y el patrimonio.

