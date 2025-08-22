Circuit vélo Circuit de la vallée du Beuvron Varzy Nièvre
Circuit vélo Circuit de la vallée du Beuvron Varzy Nièvre vendredi 1 mai 2026.
Circuit de la vallée du Beuvron Vélo de route Difficulté moyenne
Circuit de la vallée du Beuvron 58210 Varzy Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 45000.0 Tarif :
Un itinéraire cyclo intéressant, à travers la campagne et le patrimoine.
Difficulté moyenne
https://www.clamecyhautnivernais-tourisme.fr/ +33 3 86 27 02 51
English :
An interesting cycling route through countryside and heritage.
Deutsch :
Eine interessante Fahrradrouten durch die Landschaft und das Kulturerbe.
Italiano :
Un interessante percorso ciclabile attraverso la campagna e il patrimonio.
Español :
Una interesante ruta ciclista por el campo y el patrimonio.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-27 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data