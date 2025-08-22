Circuit VTT n° 2 de Varzy Varzy Nièvre
Voici une belle randonnée assez sportive en partie en forêt mais au cours de laquelle vous aurez l’occasion d’admirer l’intéressant patrimoine bâti.
English :
Here’s a nice, fairly strenuous hike, partly in the woods, but with plenty of opportunity to admire the interesting built heritage.
Deutsch :
Dies ist eine schöne, recht sportliche Wanderung, die teilweise durch den Wald führt, bei der Sie aber auch die Gelegenheit haben, das interessante bauliche Erbe zu bewundern.
Italiano :
Si tratta di una bella passeggiata, abbastanza faticosa, in parte immersa nel bosco, ma con molte possibilità di ammirare l’interessante patrimonio edilizio.
Español :
Se trata de un paseo agradable y bastante agotador, parte del cual transcurre por bosques, pero con muchas oportunidades para admirar el interesante patrimonio construido.
