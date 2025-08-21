Circuit des lavoirs Varzy Nièvre

Circuit des lavoirs A pieds Difficulté moyenne

Circuit des lavoirs 58210 Varzy Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 16000.0 Tarif :

Très beau circuit. Les chemins sont praticables, de bonne qualité avec de magnifiques points de vue surtout sur Montaubin, un bel abreuvoir et lavoir à Marcy, de belles vues sur Varzy en se rendant au lieu dit la Justice où il reste le socle de la potence des pendus.

Difficulté moyenne

https://www.clamecyhautnivernais-tourisme.fr/ +33 3 86 27 02 51

English :

Very nice circuit. The paths are passable and of good quality, with magnificent views, especially of Montaubin, a beautiful watering place and wash-house at Marcy, and fine views of Varzy on the way to La Justice , where the base of the gallows of the hanged men still remains.

Deutsch :

Sehr schöner Rundgang. Die Wege sind gut begehbar, von guter Qualität mit herrlichen Aussichtspunkten vor allem auf Montaubin, einer schönen Tränke und einem Waschhaus in Marcy, schönen Ausblicken auf Varzy, wenn man sich zum Ort la Justice begibt, wo noch der Sockel des Galgens der Gehängten steht.

Italiano :

Un circuito molto bello. I sentieri sono percorribili e di buona qualità, con magnifici panorami, soprattutto su Montaubin, un bellissimo abbeveratoio e lavatoio a Marcy, e belle vedute di Varzy sulla strada per il luogo noto come La Justice , dove è ancora presente la base del patibolo degli impiccati.

Español :

Un circuito muy bonito. Los caminos son transitables y de buena calidad, con magníficas vistas, especialmente de Montaubin, un hermoso abrevadero y lavadero en Marcy, y bellas vistas de Varzy de camino al lugar conocido como La Justicia , donde aún se conserva la base de la horca de los ahorcados.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-04 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data