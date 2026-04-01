Journées portes ouvertes Marché artisanal Ventes de fleurs Route de Clamecy Varzy
Journées portes ouvertes Marché artisanal Ventes de fleurs Route de Clamecy Varzy samedi 25 avril 2026.
Varzy
Journées portes ouvertes Marché artisanal Ventes de fleurs
Route de Clamecy Lycée horticole et rural privé du Haut Nivernais Varzy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-25 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Le lycée horticole et rural privé du Haut Nivernais organise une journée portes ouvertes avec marché artisanal et ventes de fleurs Présence du planétarium de Mailly-Le-Château Food trucks pour se restaurer le midi .
Route de Clamecy Lycée horticole et rural privé du Haut Nivernais Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 45 95
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English : Journées portes ouvertes Marché artisanal Ventes de fleurs
L’événement Journées portes ouvertes Marché artisanal Ventes de fleurs Varzy a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Clamecy Haut Nivernais
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