Journées portes ouvertes Marché artisanal Ventes de fleurs Route de Clamecy Varzy

Varzy

Journées portes ouvertes Marché artisanal Ventes de fleurs

Route de Clamecy Lycée horticole et rural privé du Haut Nivernais Varzy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-25 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Le lycée horticole et rural privé du Haut Nivernais organise une journée portes ouvertes avec marché artisanal et ventes de fleurs Présence du planétarium de Mailly-Le-Château Food trucks pour se restaurer le midi .

Route de Clamecy Lycée horticole et rural privé du Haut Nivernais Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 45 95

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English : Journées portes ouvertes Marché artisanal Ventes de fleurs

L’événement Journées portes ouvertes Marché artisanal Ventes de fleurs Varzy a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Clamecy Haut Nivernais