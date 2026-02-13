Marche nocturne ESCVS Varzy

Marche nocturne

ESCVS 7 rue Nicolas Colbert Varzy Nièvre

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Début : 2026-03-05 18:00:00

fin : 2026-03-05 20:30:00

2026-03-05

Marche nocturne à l’ESCVS Varzy Apporter une lampe frontale si vous en avez Avec Melvin .

ESCVS 7 rue Nicolas Colbert Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 41 39 espacesocioculturel@valdusauzay.fr

