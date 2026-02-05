Sur un air de guitare, Musée Auguste Grasset, Varzy
Sur un air de guitare, Musée Auguste Grasset, Varzy samedi 23 mai 2026.
Sur un air de guitare Samedi 23 mai, 18h00 Musée Auguste Grasset Nièvre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00
Dans le cadre du dispositif « La classe, l’œuvre ! » , opération adossée à la Nuit européenne des musées, la classe de CAP Réalisations Industrielles en Chaudronnerie du Lycée collège Le Mont-Châtelet de Varzy, aura le plaisir de vous présenter la pièce réalisée dans la discipline « chef-d’œuvre »: une guitare, réalisée à l’aide de tôle, de pignons et couronnes de moto, dont on peut jouer !
Musée Auguste Grasset Cour de l’Hotel de Ville, 58210 Varzy, France Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0386297203 https://varzy.fr/tourisme-patrimoine/musee-grasset Cabinet de curiosités du XIXe siècle comprenant notamment : Saint-Eustache équestre, chef d’œuvre de la faïence nivernaise (1734) ; une collection égyptienne ; un ensemble d’armes et de parures des îles du Pacifique-Sud ; un salon de musique proposant un parcours sonore dévoilant une vingtaine d’instruments curieux du 17e au XIXe siècle ; un ensemble de tableaux de peintres paysagistes nivernais du XIXe siècle ; une collection de faïences de Nevers et de Varzy
Dans le cadre du dispositif « La classe, l’œuvre ! » , opération adossée à la Nuit européenne des musées, la classe de CAP Réalisations Industrielles en Chaudronnerie du Lycée collège Le de Varzy, le…
©Lycée Le Mont-Châtelet
À voir aussi à Varzy (Nièvre)
- Journées portes ouvertes Marché artisanal Ventes de fleurs Route de Clamecy Varzy 25 avril 2026
- Foire de la Saint-Georges Sur les promenades Varzy 26 avril 2026
- Sortie séniors Piscine Belleville Espace SocioCulturel du Val du Sauzay Varzy 27 avril 2026
- Varzy-Tannay-Clamecy Varzy Nièvre 1 mai 2026
- Circuit VTT n° 2 de Varzy Varzy Nièvre 1 mai 2026