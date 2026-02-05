Sur un air de guitare, Musée Auguste Grasset, Varzy

Sur un air de guitare Samedi 23 mai, 18h00 Musée Auguste Grasset Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Dans le cadre du dispositif « La classe, l’œuvre ! » , opération adossée à la Nuit européenne des musées, la classe de CAP Réalisations Industrielles en Chaudronnerie du Lycée collège Le Mont-Châtelet de Varzy, aura le plaisir de vous présenter la pièce réalisée dans la discipline « chef-d’œuvre »: une guitare, réalisée à l’aide de tôle, de pignons et couronnes de moto, dont on peut jouer !

Musée Auguste Grasset Cour de l’Hotel de Ville, 58210 Varzy, France Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0386297203 https://varzy.fr/tourisme-patrimoine/musee-grasset Cabinet de curiosités du XIXe siècle comprenant notamment : Saint-Eustache équestre, chef d’œuvre de la faïence nivernaise (1734) ; une collection égyptienne ; un ensemble d’armes et de parures des îles du Pacifique-Sud ; un salon de musique proposant un parcours sonore dévoilant une vingtaine d’instruments curieux du 17e au XIXe siècle ; un ensemble de tableaux de peintres paysagistes nivernais du XIXe siècle ; une collection de faïences de Nevers et de Varzy

Dans le cadre du dispositif « La classe, l’œuvre ! » , opération adossée à la Nuit européenne des musées, la classe de CAP Réalisations Industrielles en Chaudronnerie du Lycée collège Le de Varzy, le…

©Lycée Le Mont-Châtelet