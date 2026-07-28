Initiation vannerie Camping les Genêts Ouroux-en-Morvan

Informations pratiques

Ouroux-en-Morvan

Initiation vannerie

Camping les Genêts 2, route des Genêts Ouroux-en-Morvan Nièvre

Tarif : 20 – 20 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 10:00:00

fin : 2026-08-18 12:00:00

Date(s) :

2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

En petit groupe, créez avec vos mains, tressez des plantes sauvages. Accessible à tous à partir de 8 ans .

Camping les Genêts 2, route des Genêts Ouroux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 28 65 41

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English : Initiation vannerie

L’événement Initiation vannerie Ouroux-en-Morvan a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs