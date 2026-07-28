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Initiation vannerie Camping les Genêts Ouroux-en-Morvan

mardi 28 juillet 2026 · Camping les Genêts · Ouroux-en-Morvan

Initiation vannerie Camping les Genêts Ouroux-en-Morvan

Informations pratiques

Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Camping les Genêts
Adresse
2, route des Genêts
Ville
58230 Ouroux-en-Morvan
Département
Nièvre
Tarif
20 20 30 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Ouroux-en-Morvan

Initiation vannerie

Camping les Genêts 2, route des Genêts Ouroux-en-Morvan Nièvre

Tarif : 20 – 20 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 10:00:00
fin : 2026-08-18 12:00:00

Date(s) :
2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

En petit groupe, créez avec vos mains, tressez des plantes sauvages. Accessible à tous à partir de 8 ans   .

Camping les Genêts 2, route des Genêts Ouroux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 28 65 41 

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English : Initiation vannerie

L’événement Initiation vannerie Ouroux-en-Morvan a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs

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