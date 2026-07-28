Initiation vannerie Camping les Genêts Ouroux-en-Morvan
mardi 28 juillet 2026 · Camping les Genêts · Ouroux-en-Morvan
Informations pratiques
Ouroux-en-Morvan
Initiation vannerie
Camping les Genêts 2, route des Genêts Ouroux-en-Morvan Nièvre
Tarif : 20 – 20 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 10:00:00
fin : 2026-08-18 12:00:00
Date(s) :
2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
En petit groupe, créez avec vos mains, tressez des plantes sauvages. Accessible à tous à partir de 8 ans .
Camping les Genêts 2, route des Genêts Ouroux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 28 65 41
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English : Initiation vannerie
L’événement Initiation vannerie Ouroux-en-Morvan a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs