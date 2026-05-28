Écouves

Initiation VTT

Écouves Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 14:30:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Découverte seul ou en famille du VTT avec le club VTT Hanapsien

Parcours +/- 20 km

Durée +/- 2 h 30

Sportif débutant dès 12 ans

Prévoir VTT en état et matériel de sécurité (casque et gants obligatoires)

VTT électrique autorisé .

Écouves 61250 Orne Normandie +33 2 33 32 41 02 ac@ville-alencon.fr

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English : Initiation VTT

L’événement Initiation VTT Écouves a été mis à jour le 2026-05-28 par OT CUA ALENCON