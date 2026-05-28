Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Initiation VTT Écouves

Initiation VTT Écouves samedi 10 octobre 2026.

Ville : 61250 Écouves

Département : Orne

Début : samedi 10 octobre 2026

Fin : samedi 10 octobre 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Écouves

Initiation VTT

Écouves Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 14:30:00
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

Découverte seul ou en famille du VTT avec le club VTT Hanapsien

Parcours +/- 20 km
Durée +/- 2 h 30
Sportif débutant dès 12 ans
Prévoir VTT en état et matériel de sécurité (casque et gants obligatoires)
VTT électrique autorisé   .

Écouves 61250 Orne Normandie +33 2 33 32 41 02  ac@ville-alencon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Initiation VTT

L’événement Initiation VTT Écouves a été mis à jour le 2026-05-28 par OT CUA ALENCON

À voir aussi à Écouves (Orne)