Initiation VTT Écouves
Initiation VTT Écouves samedi 10 octobre 2026.
Écouves
Initiation VTT
Écouves Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 14:30:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Découverte seul ou en famille du VTT avec le club VTT Hanapsien
Parcours +/- 20 km
Durée +/- 2 h 30
Sportif débutant dès 12 ans
Prévoir VTT en état et matériel de sécurité (casque et gants obligatoires)
VTT électrique autorisé .
Écouves 61250 Orne Normandie +33 2 33 32 41 02 ac@ville-alencon.fr
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English : Initiation VTT
L’événement Initiation VTT Écouves a été mis à jour le 2026-05-28 par OT CUA ALENCON
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