Initiation Zumba et Afro Zumba Pigeonnier des Dervallières Nantes jeudi 20 août 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-20 10:30 – 11:30

Gratuit : oui Tout public

Initiation à la Zumba et Afro Zumba avec Dekonou

Pigeonnier des Dervallières Nantes 44100



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