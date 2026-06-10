Initiation Zumba et Afro Zumba Pigeonnier des Dervallières Nantes
Initiation Zumba et Afro Zumba Pigeonnier des Dervallières Nantes jeudi 20 août 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-20 10:30 – 11:30
Gratuit : oui Tout public
Initiation à la Zumba et Afro Zumba avec Dekonou
Pigeonnier des Dervallières Nantes 44100
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