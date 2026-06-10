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Initiation Zumba et Afro Zumba Pigeonnier des Dervallières Nantes

Initiation Zumba et Afro Zumba Pigeonnier des Dervallières Nantes jeudi 20 août 2026.

Lieu : Pigeonnier des Dervallières

Adresse : Bd Jean Ingres, 44100 Nantes

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 20 août 2026

Fin : jeudi 20 août 2026

Heure de début : 10:30

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-20 10:30 – 11:30
Gratuit : oui  Tout public 

Initiation à la Zumba et Afro Zumba avec Dekonou

Pigeonnier des Dervallières Nantes 44100


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