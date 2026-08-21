Initiations aux jeux de société, aux wargames et à la peinture de figurines, Château de Bourdeilles, Bourdeilles

Informations pratiques

Initiations aux jeux de société, aux wargames et à la peinture de figurines Dimanche 20 septembre, 10h00 Château de Bourdeilles Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Jeux et figurines : des rencontres régulières pour s’initier aux jeux de société, aux wargames et à la peinture de figurines.

Château de Bourdeilles Place de la Halle au blé, 24310 Bourdeilles, France Bourdeilles 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 0553037336 https://www.chateau-bourdeilles.fr Les seigneurs de Bourdeille sont cités parmi les compagnons de Charlemagne. Il ne reste rien des constructions qui pouvaient exister à cette époque, et les parties les plus anciennes du château actuel ne remontent pas au-delà du début du XIVe siècle. Elles sont attribuées à Hélie VII de Bourdeille, qui les aurait faites édifier en 1303. L’enceinte renferme également une habitation Renaissance construite à la fin du XVIe siècle par la marquise de Bourdeille qui en dressa elle-même les plans.

Jeux et Figurines : Organisation de rencontres régulières pour s’initier aux jeux de société, aux wargames et à la peinture de figurines.

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