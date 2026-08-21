UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bourdeilles

Initiations aux jeux de société, aux wargames et à la peinture de figurines, Château de Bourdeilles, Bourdeilles

dimanche 20 septembre 2026 · Château de Bourdeilles · Bourdeilles

Initiations aux jeux de société, aux wargames et à la peinture de figurines, Château de Bourdeilles, Bourdeilles

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château de Bourdeilles
Adresse
Place de la Halle au blé, 24310 Bourdeilles, France
Ville
24310 Bourdeilles
Département
Dordogne

Initiations aux jeux de société, aux wargames et à la peinture de figurines Dimanche 20 septembre, 10h00 Château de Bourdeilles Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Jeux et figurines : des rencontres régulières pour s’initier aux jeux de société, aux wargames et à la peinture de figurines.

Château de Bourdeilles Place de la Halle au blé, 24310 Bourdeilles, France Bourdeilles 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 0553037336 https://www.chateau-bourdeilles.fr Les seigneurs de Bourdeille sont cités parmi les compagnons de Charlemagne. Il ne reste rien des constructions qui pouvaient exister à cette époque, et les parties les plus anciennes du château actuel ne remontent pas au-delà du début du XIVe siècle. Elles sont attribuées à Hélie VII de Bourdeille, qui les aurait faites édifier en 1303. L’enceinte renferme également une habitation Renaissance construite à la fin du XVIe siècle par la marquise de Bourdeille qui en dressa elle-même les plans.
Jeux et Figurines : Organisation de rencontres régulières pour s’initier aux jeux de société, aux wargames et à la peinture de figurines.

©lesaiglesdalienor

À voir aussi à Bourdeilles (Dordogne)