Journées Européennes du Patrimoine: Initiations aux jeux de société, aux wargames et à la peinture de figurines Place de la Halle au blé Bourdeilles

dimanche 20 septembre 2026 · Place de la Halle au blé · Bourdeilles

Informations pratiques

Bourdeilles

Journées Européennes du Patrimoine: Initiations aux jeux de société, aux wargames et à la peinture de figurines

Place de la Halle au blé Château de Bourdeilles Bourdeilles Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Jeux et figurines des rencontres régulières pour s’initier aux jeux de société, aux wargames et à la peinture de figurines.

Jeux et figurines des rencontres régulières pour s’initier aux jeux de société, aux wargames et à la peinture de figurines. .

Place de la Halle au blé Château de Bourdeilles Bourdeilles 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 73 36

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English : Journées Européennes du Patrimoine: Initiations aux jeux de société, aux wargames et à la peinture de figurines

Games and Miniatures: Regular get-togethers to learn about board games, wargames, and miniatures painting.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine: Initiations aux jeux de société, aux wargames et à la peinture de figurines Bourdeilles a été mis à jour le 2026-08-22 par Val de Dronne