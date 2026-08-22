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Journées Européennes du Patrimoine: Initiations aux jeux de société, aux wargames et à la peinture de figurines Place de la Halle au blé Bourdeilles

dimanche 20 septembre 2026 · Place de la Halle au blé · Bourdeilles

Journées Européennes du Patrimoine: Initiations aux jeux de société, aux wargames et à la peinture de figurines Place de la Halle au blé Bourdeilles

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Place de la Halle au blé
Adresse
Château de Bourdeilles
Ville
24310 Bourdeilles
Département
Dordogne
Tarif

Bourdeilles

Journées Européennes du Patrimoine: Initiations aux jeux de société, aux wargames et à la peinture de figurines

Place de la Halle au blé Château de Bourdeilles Bourdeilles Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Jeux et figurines des rencontres régulières pour s’initier aux jeux de société, aux wargames et à la peinture de figurines.
Jeux et figurines des rencontres régulières pour s’initier aux jeux de société, aux wargames et à la peinture de figurines.   .

Place de la Halle au blé Château de Bourdeilles Bourdeilles 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 73 36 

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English : Journées Européennes du Patrimoine: Initiations aux jeux de société, aux wargames et à la peinture de figurines

Games and Miniatures: Regular get-togethers to learn about board games, wargames, and miniatures painting.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine: Initiations aux jeux de société, aux wargames et à la peinture de figurines Bourdeilles a été mis à jour le 2026-08-22 par Val de Dronne

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