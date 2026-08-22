Journées européennes du Patrimoine: démonstration d’escrime artistique Place de la Halle au blé Bourdeilles

samedi 19 septembre 2026 · Place de la Halle au blé · Bourdeilles

Informations pratiques

Bourdeilles

Journées européennes du Patrimoine: démonstration d’escrime artistique

Place de la Halle au blé Château de Bourdeilles Bourdeilles Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Démonstration d’escrime artistique avec l’Âme des Armes et son maître d’armes Mickael Dassas. Assistez à une démonstration d’escrime artistique, accessible à tous les publics.

Cette animation est incluse dans le tarif d’entrée. Tarif préférentiel. Sans réservation.

Démonstration d’escrime artistique avec l’Âme des Armes et son maître d’armes Mickael Dassas. Assistez à une démonstration d’escrime artistique, accessible à tous les publics.

Cette animation est incluse dans le tarif d’entrée. Tarif préférentiel. Sans réservation. .

Place de la Halle au blé Château de Bourdeilles Bourdeilles 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 73 36

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English : Journées européennes du Patrimoine: démonstration d’escrime artistique

Artistic fencing demonstration featuring L’Éme des Armes and its fencing master, Mickael Dassas. Come see an artistic fencing demonstration open to all audiences.

This event is included in the admission price. Special rate. No reservation required.

L’événement Journées européennes du Patrimoine: démonstration d’escrime artistique Bourdeilles a été mis à jour le 2026-08-22 par Val de Dronne