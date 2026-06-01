Initiations aviron, parc baud chardonnet, Rennes

Initiations aviron Vendredi 17 juillet, 14h30 parc baud chardonnet Ille-et-Vilaine

resrevation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-17T14:30:00+02:00 – 2026-07-17T17:30:00+02:00

Fin : 2026-07-17T14:30:00+02:00 – 2026-07-17T17:30:00+02:00

parc baud chardonnet rue jean marie huchet Rennes 35042 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne

Vous découvrirez les gestes, le fonctionnement du matériel et la pratique de l’aviron. Baladez-vous en rythme sur la Vilaine ! Sur réservation à partir de 10 ans